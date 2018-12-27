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عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
عاصم الدسوقي
عاصم الدسوقي
هاني حسين
قال المؤرخ عاصم الدسوقي، إن مصر بلد الأديان، وهناك موروث ثقافي من الحضارة المصرية القديمة جمع المصريين على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.

وأضاف " الدسوقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن خروج اليهود من مصر كان بناء على مواقف شخصية وليس مواقف سياسية.

وتابع:" اليهود المصريين هم الذين يؤمنون بحكم الله على اليهود بالشتات، وهم غير معترفين بدولة إسرائيل، ولم يخرجوا من مصر إلى إسرائيل، ولكن اليهود المتواجدين في إسرائيل من جنسيات اخرى".

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