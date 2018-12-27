عاصم الدسوقي يكشف سبب خروج اليهود من مصر.. فيديو

قال المؤرخ عاصم الدسوقي، إن مصر بلد الأديان، وهناك موروث ثقافي من الحضارة المصرية القديمة جمع المصريين على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم.



وأضاف " الدسوقي" في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن خروج اليهود من مصر كان بناء على مواقف شخصية وليس مواقف سياسية.



وتابع:" اليهود المصريين هم الذين يؤمنون بحكم الله على اليهود بالشتات، وهم غير معترفين بدولة إسرائيل، ولم يخرجوا من مصر إلى إسرائيل، ولكن اليهود المتواجدين في إسرائيل من جنسيات اخرى".

