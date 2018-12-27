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فن

كدبة بيضا يقترب لـ 2 مليون جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:29 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "كدبة بيضا"، إيرادات بلغت مليون و825 آلفا و656 جنيها بعد عرضه 10 أسابيع، وحقق الفيلم هذا الأسبوع إيرادات ضعيفة جدًا لم تتخطَ ألف جنيه.

"كدبة بيضا" فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك، وإنتاج "إيبلا مصر للإنتاج السينمائي".

والمخرجة نور أرناؤوط هى صاحبة فكرة الفيلم، حيث كتبتها باللغة الإنجليزية وجلست مع السيناريست المصري لؤي السيد الذي كتب السيناريو والحوار باللهجة المصرية.

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