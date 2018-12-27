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فن

الديزيل لمحمد رمضان يحقق 23 مليون و700 ألف جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "الديزل"، إيرادات، بلغت 23 مليونًا و 669 ألفًا و965 جنيهًا؛ بعد 18 أسبوعا على طرحه في دور العرض.

"الديزل" يقوم ببطولته محمد رمضان وهنا شيحة وياسمين صبرى وفتحى عبد الوهاب وإخراج كريم السبكى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول الدوبلير "بدر الديزل"، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة "دنيا الصياد"، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها

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