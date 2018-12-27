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فن

أحمد فهمى يحقق 21 مليونا و265 ألف جنيه بالكويسين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "الكويسين" إيرادات وصلت إلى 21 مليونًا و263 ألفا و221 جنيها وذلك بعد 18 أسابيع على عرضه.

"الكويسين" بطولة أحمد فهمي وشيرين رضا وحسين فهمى وأحمد فتحى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول أفراد عائلة "كويس" نموذج للعائلة الاعتيادية، لكنها بعيدة كل البعد عن الاعتيادية، وهو ما يكشف من خلال سلسلة من المواقف الكوميدى.

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