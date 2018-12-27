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رانيا هاشم: القضاء على العشوائيات أهم مكاسب 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
قالت الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروعات القضاء علي العشوائيات ، من أهم المكاسب التي تم تحقيقها خلال عام 2018.

وأضافت خلال تقديمه برنامج " "مانشيت "، المذاع عبر فضائية "one"، أنه بحلول عام "2019 " ، ستصبح مصر خالية من العشوائيات وذلك وفقا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن مشروع "بشاير الخير 2 "، بمحافظة الإسكندرية والذي افتتحه الرئيس السيسي ، في غاية الأناقة والجمال ، وذلك من أجل تسهيل تنقل المواطنين إليها وتوفير راحتهم .

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