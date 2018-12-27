رانيا هاشم: القضاء على العشوائيات أهم مكاسب 2018

قالت الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروعات القضاء علي العشوائيات ، من أهم المكاسب التي تم تحقيقها خلال عام 2018.



وأضافت خلال تقديمه برنامج " "مانشيت "، المذاع عبر فضائية "one"، أنه بحلول عام "2019 " ، ستصبح مصر خالية من العشوائيات وذلك وفقا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضحت أن مشروع "بشاير الخير 2 "، بمحافظة الإسكندرية والذي افتتحه الرئيس السيسي ، في غاية الأناقة والجمال ، وذلك من أجل تسهيل تنقل المواطنين إليها وتوفير راحتهم .



