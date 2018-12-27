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أخبار العالم

لوفيجارو: 43 ألف فرنسي أصبحوا عاطلين بسبب السترات الصفراء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:16 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشفت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا لم تحسن الوضع للكثير من المواطنين، إذ أنها تسببت في بطالة لأكثر من 43 ألف مواطن فرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن احتجاجات السترات الصفراء تسببت في فاتورة اجتماعية ثقيلة، موضحة أنه بعد 6 أسابيع من الاحتجاجات في المدن الفرنسية، بدأت القطاعات والشركات تكشف عن حصيلة خسائرها جراء التظاهرات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 43 ألف شخص أصبحوا في بطالة جزئية ومقننة جراء أزمة احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

وأعترفت الحكومة الفرنسية بأن الآلاف من المواطنين أصبحوا في بطالة مقننة، وأنها تنفق 28 مليون يورو على الأقل من أجل السماح لهم بالعثور على عمل.

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