تعليم بني سويف يفوز بدرع الامتياز في مسابقة الألعاب السيكولوجية..صور

كرم محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، توجيه عام التربية النفسية لحصوله على درع الامتياز في مسابقة الألعاب السيكولوجية على مستوى الجمهورية بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام وأمينة محمد على موجه عام التربية النفسية .



حيث تم تكريم مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالمسرح الكبير بديوان عام الوزارة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وحضور مستشار التربية النفسية .



وأشاد وكيل الوزارة بهذا الإنجاز الذي حققه توجيه عام التربية النفسية ليضاف إلى إنجازات المديرية في مختلف الأنشطة مؤكدا على دعمه الكامل لكل عمل يسهم في نجاح العملية التعليمية وخاصة الأنشطة التربوية التي تعمل على اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب وتكوين شخصيتهم وتعديل سلوكهم .



وأضافت أمينة محمد على موجه عام التربية النفسية بأن الألعاب السيكولوجية تعتبر أحد آليات الإرشاد النفسي التربوي وهي بديل آمن لألعاب النت المدمرة فهي رؤية إبداعية في تعديل السلوك وتنمية مهارات الوعي الذاتي والثقة بالنفس.