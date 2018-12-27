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فن

عمرو عبد الجليل يحقق 3 ملايين و720 ألف جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:31 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "سوق الجمعة"، إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و720 ألف جنيه بعد 18 أسبوعا من عرضه في دور السينما.

"سوق الجمعة" ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، الذي تدور أحداثه حول عالم سوق الجمعة والأسر، التى تسكن فى هذه السوق والوافدين إليها والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

الفيلم من بطولة عمرو عبدالجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين ومحمد عز ومحمود حجازي وسلوي محمد علي ونهى صالح قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج سامح عبدالعزيز.

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