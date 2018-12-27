شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه

أحيا المطرب تامر عاشور حفل زفاف محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي.



واحتفل محمود تريزيجيه المحترف المصري الدولي في فريق قاسم باشا التركي بزفافه مساء اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق التجمع الخامس.



وحرص عدد من نجوم الأهلي والرياضة بشكل عام على حضور عقد قران تريزيجيه لتقديم التهنئة للاعب بعد دخول القفص الذهبي.



كما شارك حفل زفاف تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، المطرب محمد حماقي، إضافةً إلى الثنائي أوكا وأورتيجا بالتجمع الخامس.