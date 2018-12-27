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فن

بيكيا يحقق مليونى و541 ألف جنيه إيرادات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
سمر سعد
حقق فيلم "بيكيا" للفنانين محمد رجب وآيتن عامر، إيرادات وصلت إلى مليونى و541 آلاف جنيه بعد 18 أسبوع عرض.

تدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي "أكشن" حول باحث علمي يتعرض للعديد من الصعوبات في حياته، ويلجأ إلى حيلة من أجل الهروب من الذين يطاردونه للحصول على البحث العلمي الخاص به.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد رجب وآيتن عامر ومحمد لطفى وبدرية طلبة، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي.

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