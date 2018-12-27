طب عين شمس تناقش فوائد وأضرار جسيمات النانو .. اليوم

ينظم قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الثانى و الاربعون للجمعية المصرية لعلم الانسجة و الخلايا تحت عنوان 'جسيمات النانو الفوائد و الاضرار، وذلك في تمام التاسعة والنصف صباحًا اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري بمركز التدريب بكلية الطب تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، د. محمود المتيني عميد الكلية.



وقالت د. حكمت سرور رئيس الجمعية المصرية لعلم الانسجة والخلايا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش احدث ما توصل اليه العلم فى مجالات جسيمات النانو والانسجة و الخلايا الجذعية.



وأشارت سرور، في بيان للكلية، إلى أن جسيمات النانو تتميز بصغر حجمها الهائل الذى يتراوح ما بين ١ الى ١٠٠ من المليار من المتر كما تتميز ايضا بإمكانية تعديل خصائصها و استخدامها فى مجالات مختلفة فى مجال الطب.



جدير بالذكر ان المؤتمر سيناقش ايضًا أحدث ما توصلت اليه الابحاث فى مجال الأنسجة والخلايا الجذعية و امكانية استخدام هذه الخلايا لاصلاح الانسجة المتضررة مثل التليف الكبدى والحروق التى كانت تعد من المستحيل وإرجاعها لحالتها الاصلية.



كما يشارك بالمؤتمر اساتذة اطباء باحثون من اليابان و الاردن و العراق وذلك لتبادل الخبرات العلمية معهم.

