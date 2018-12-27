طب عين شمس تناقش فوائد وأضرار جسيمات النانو .. اليوم

ينظم قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الثانى و الاربعون للجمعية المصرية لعلم الانسجة و الخلايا تحت عنوان 'جسيمات النانو الفوائد و الاضرار، وذلك في تمام التاسعة والنصف صباحًا اليوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري بمركز التدريب بكلية الطب تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، د. محمود المتيني عميد الكلية.
وقالت د. حكمت سرور رئيس الجمعية المصرية لعلم الانسجة والخلايا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش احدث ما توصل اليه العلم فى مجالات جسيمات النانو والانسجة و الخلايا الجذعية.
وأشارت سرور، في بيان للكلية، إلى أن جسيمات النانو تتميز بصغر حجمها الهائل الذى يتراوح ما بين ١ الى ١٠٠ من المليار من المتر كما تتميز ايضا بإمكانية تعديل خصائصها و استخدامها فى مجالات مختلفة فى مجال الطب.
جدير بالذكر ان المؤتمر سيناقش ايضًا أحدث ما توصلت اليه الابحاث فى مجال الأنسجة والخلايا الجذعية و امكانية استخدام هذه الخلايا لاصلاح الانسجة المتضررة مثل التليف الكبدى والحروق التى كانت تعد من المستحيل وإرجاعها لحالتها الاصلية.
كما يشارك بالمؤتمر اساتذة اطباء باحثون من اليابان و الاردن و العراق وذلك لتبادل الخبرات العلمية معهم.
وقالت د. حكمت سرور رئيس الجمعية المصرية لعلم الانسجة والخلايا ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش احدث ما توصل اليه العلم فى مجالات جسيمات النانو والانسجة و الخلايا الجذعية.
وأشارت سرور، في بيان للكلية، إلى أن جسيمات النانو تتميز بصغر حجمها الهائل الذى يتراوح ما بين ١ الى ١٠٠ من المليار من المتر كما تتميز ايضا بإمكانية تعديل خصائصها و استخدامها فى مجالات مختلفة فى مجال الطب.
جدير بالذكر ان المؤتمر سيناقش ايضًا أحدث ما توصلت اليه الابحاث فى مجال الأنسجة والخلايا الجذعية و امكانية استخدام هذه الخلايا لاصلاح الانسجة المتضررة مثل التليف الكبدى والحروق التى كانت تعد من المستحيل وإرجاعها لحالتها الاصلية.
كما يشارك بالمؤتمر اساتذة اطباء باحثون من اليابان و الاردن و العراق وذلك لتبادل الخبرات العلمية معهم.