بضحكة ونوتيلا.. وزير الداخلية الإيطالي يتسبب في غضب واسع

أثار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، غضبا واسعا في إيطاليا، بسبب تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر، اعتبرها الكثير من مستخدمي الانترنت "مهينة".



وذكرت صحيفة "لو سوار" البلجيكية أن وزير الداخلية نشر تغريدة في اليوم التالي لزلزال جزيرة صقلية والتي أثارت سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في 26 ديسمبر يحتفل الإيطاليين بالقديس إيتيان، والذي يعتبر أول شهيد وفقا للعهد الجديد.



وقرر سالفيني نشر تغريدة مع صورة له تظهره يضحك بينما يتناول النوتيلا.



وكتب سالفيني في التغريدة:" عيد القديس إيتيان بدأ بالنسبة لي مع الخبز والنوتيلا، وأنتم؟".



ولاقت هذه التغريدة انتقادا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا مأساتهم مع الزلزال الذي وقع، باعتبار أن هذه حالتهم خلال احتفال بذكرى القديس إيتيان.