بنى آدم ليوسف الشريف يتخطى الـ 9 مليون جنيه

وصلت إيرادات فيلم "بني آدم" للفنان يوسف الشريف لـ9 ملايين و144 ألفا بعد 17 أسبوعًا.



ويشهد فيلم "بني آدم" في أحداثه صراعًا دمويًا بين "آدم"، المجرم، الذى يجسده الشريف، والعقيد ممدوح الشهاوى، الذى يجسده النجم أحمد رزق، وتطالب الجهات الأمنية القبض على "آدم" لارتكابه جرائم كبيرة فى حق المجتمع وبعض الأشخاص.



فيلم "بنى آدم" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسي، برئاسة أحمد بدوي، ويشارك فى بطولته دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد، والفيلم يمثل عودة ليوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم "العالمي".

