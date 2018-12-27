مليون و190 ألف جنيه إيراد الأفلام فى أسبوع

قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام موسم عيد الأضحى حققت إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 785 ألفا و709 جنيهات.



ونافست فى موسم عيد الأضحى، 9 أفلام سينمائية، هي:



1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.



2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.



3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.



4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.



5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.



6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.



7- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.



8 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.



9 - فيلم ليل خارجى لاحمد عبد الله .