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فن

مليون و190 ألف جنيه إيراد الأفلام فى أسبوع

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام موسم عيد الأضحى حققت إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى 785 ألفا و709 جنيهات.

ونافست فى موسم عيد الأضحى، 9 أفلام سينمائية، هي:

1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.

2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.

3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.

4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.

5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.

6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.

7- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.

8 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.

9 - فيلم ليل خارجى لاحمد عبد الله .

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