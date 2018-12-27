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أخبار العالم

بزيادة تتعدى 10%.. النفط يحقق أكبر زيادة له منذ عامين

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
حسام جابر
حقق النفط أكبر زيادة له منذ عامين ليلة الخميس بنسبة تتعدى 10%.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن النفط حقق أكبر مكسب يومي في أكثر من عامين في تعافي جزئي من الخسائر الكبيرة التي كانت قد قادت الخامات القياسية إلى مستويات متدنية لم تسجلها منذ عام 2017.

ووصل سعر خام برنت 55,53 دولار للبرميل، وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10,39%، ليبلغ 46,95 دولار للبرميل.

وأرجعت "سبوتنيك" ارتفاع سعر النفط على خلفية توقيع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اتفاقا لخفض الإنتاج، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر.

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