تموين شمال سيناء: توافر أرصدة للسكر لمدة شهرين

أكد المهندس فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه تم توفير أرصدة احتياطية للسكر تكفي الاحتياجات لمدة شهرين وتوفير أرصدة احتياطية للزيت التمويني تكفي شهر ونصف.



كما أن السلع الأخرى وتشمل السمنة النباتي والصلصة والشاي تكفي لمدة شهرين، واصفا إياها بأنها متوفرة وآنة ومستقرة.



وأضاف راشد أنه تم صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز بنسبة 100% من خلال 190 بقالا تموينيا، لافتا إلى أن فروع الجملة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ستقوم بتوزيع السلع الأساسية والغذائية كمقررات التموين للبقالين ومشروع جمعيتي بدءًا من أول شهر يناير المقبل، على أن يتم الصرف للمواطنين لليوم الثاني على التوالي حتى نهاية ذات الشهر.