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تقرير أمريكي: جيمس ماتيس منع داعمي ترامب من الوصول لمناصب قيادية في البنتاجون

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:44 ص
صدى البلد
حسام جابر
كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي المستقيل، جيمس ماتيس، منع داعمين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من الوصول إلى مناصب قيادية في وزارته.

وبحسب التقرير، فإنه بعد استقالة ماتيس، أطلق الكثير من الداعمين لترامب داخل البنتاجون، شهقة ارتياح، إذ أن الباب أمامهم أصبح مفتوحا للوصول إلى مناصب قيادية والتي كان ماتيس حائط صد ضدهم.

ونقل التقرير عن مصادر في الجيش أن ماتيس كان يعين قادة مقربين للحزب الديمقراطي في مناصب قيادي في الجيش، موضحا أن استقالته شكل فرصة أمام الداعمين لترامب بالوصول إلى مناصب عليا.

وأعلن ماتيس تقديم استقالته منذ بضعة أيام، في خطوة رأتها صحف أمريكية بأنها احتجاجا على قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأشار التقرير إلى أن ماتيس كان من الداعمين للمرشحة الرئاسية، هيلاري كلينتون في مواجهة ترامب في عام 2016، لكنه أعلن دعمه لترامب فقط بعد فوز هذا الأخير في الانتخابات.

وتابع التقرير أنه عمل جاهدا على إبقاء مستشارين حملة ترامب بعيدين عن البنتاجون، وتقليل دور الداعمين لترامب في الجيش.

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