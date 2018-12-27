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بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
حادث مروع ينهى عام 2018 بمأساة بـ زراعى البحيرة
الأمطار والسرعة الزائدة تنهي حياة 8 أشخاص
انتقال فريق من النيابة العامة لمكان الحادث والمستشفى العام
محافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث وزيارة المصابين

شهد الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة حادث تصادم وانقلاب مروع بين 3 سيارات أحدهما نقل بمقطورة وسيارة نقل شيفروليه دبابة أجرة  ميكروباص محملة بجوار مديرية الطب البيطرى وذلك بسبب سقوط الأمطار التي حجبت الرؤية عن سائق النقل مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أجرة ميكروباص وإنقلابه عليها ونتج عن الحادث مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 أخرين.

وانتقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجمال الرشيدى مدير الأمن إلى مكان الحادث ووجه بسرعة ضبط سائق السيارة النقل الذى فر هاربا بعد وقوع الحادث وشارك فى نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام  12 سيارة إسعاف وتسبب الحادث فى غلق الطريق الزراعى وتوقف حركة المرور حتى الانتهاء من رفع جثث الضحايا وآثار الحادث ثم أعيد فتحه.

وتوجه المحافظ لزيارة المصابين بمستشفى دمنهور العام ووجه مدير المستشفى بالعناية الكاملة وتوفير العلاج اللازم للمصابين والعمل على راحتهم وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة الفنية ثم انتقل للمستشفى العام وقررت النيابة تسليم الجثث المتعرف عليها  لذويهم ومنحهم تصاريح الدفن.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة مسطح رقم "س ف ر 1367" بالسيارة "ب ه ر نقل دبابة رقم 7481" فى اتجاه الإسكندرية أعلى كوبرى دمنهور الزراعى دائرة مركز شرطة دمنهور مما أدى لاختلال عجلة القيادة بالنقل الثقيل فانحرفت تجاه القاهرة فاصطدمت السيارة الميكروباص رقم "ل ف ج 1435" نتج عن الحادث 8 وفيات و4 مصابين.

وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين من ركاب السيارة الميكروباص، والمتوفون هم: عبدالهادى الشحات عرفة، 35 عاما، ومحمد مصطفى عبد الونيس، 50 عاما، وأحمد إبراهيم محمد، وسها سعيد البنا، 35 عاما، وماجد عرفات على، بينما يوجد 3 جثث لرجلين وسيدة لم يتم التعرف عليهم حتى الآن.

والمصابين فى الحادث هم نسمة جمال أحمد، 28 عاما، وكمال أحمد مطاوع، 33 عاما، ونجاح فتحى يوسف، 30 عاما، ولم يتم التعرف على شخصية رجل وسيدة ضمن المصابين حتى الآن.
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور
بالأسماء.. مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 بحادث انقلاب 3 سيارات بزراعى دمنهور.. ومحافظ البحيرة ومدير الأمن ينتقلان لموقع الحادث.. صور

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