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أحمد الجار الله: ما أنجزته مصر في زمن الرئيس السيسي مفخرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:41 ص
الكاتب الكويتي أحمد
الكاتب الكويتي أحمد الجار الله
كـريـم الـخـطيب
أشاد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة وعميد الصحافة الكويتية، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي تويتر.

وجاءت نص التغريدة كالتالي: «بصراحة ما أنجز في مصر زمن الرئيس السيسي مفخرة وإنجاز بأمانة متناهية الرئيس السيسي نرى من خلاله مجد مصر الاقتصادي فهو رجل غير منتفع ويريد كما هو واضح أن يسجل له تاريخ مصر مجدآ شخصيآ يستحقه كلمة أقولها للتاريخ أنا متابع لتاريخ مصر من ثورة جمال عبدالناصر رحمه الله».
أحمد الجار الله: ما أنجزته مصر في زمن الرئيس السيسي مفخرة

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