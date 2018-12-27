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عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية خطر يهدد مصر مثل الإرهاب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الزيادة السكانية من أخطر ما يهدد مصر مثلها مثل الإرهاب، مشيرا إلى أن الأهالي في الريف لديهم عادات وتقاليد مازالوا حريصين على ممارستها منها كثرة المواليد.

وأضاف «عبد الحميد» خلال برنامج «رآي عام» المذاع على قناة «تن» أن الزيادة السكانية سبب رئيسي في العشوائيات، لذلك الرئيس السيسي كان حريصا على تنظيم النسل، خاصة أن الزيادة السكانية مسألة متعلقة بالأمن القومي ومستقبل الأجيال.

وأوضح «عبد الحميد» أن تعداد سكان مصر تخطى 100 مليون نسمة، عدد السكان أًصبح يزيد بمعدل سريع كل يوم، مؤكدا أن الرئيس السيسي كرر دعوته لأكثر من مرة لوسائل الإعلام ورجال الدين بتناول قضية الزيادة السكانية للحد من الأزمة.

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