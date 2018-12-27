الصحف السعودية: مبارك يدلي بشهادته في اقتحام السجون.. إسرائيل ترفض التعايش مع إيران بعد خروج واشنطن.. ترامب في زيارة للعراق لتبرير خروجه من سوريا..تونس أمام احتجاجات جديدة

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، الضوء على شهادة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك في قضية اقتحام السجون وتورط حركة حماس في ذلك آبان ثورة يناير.



الصحف اهتمت أيضا برفض إسرائيل التعايش مع إيران بعد خروج واشنطن، وكذلك الزيارة التي يقوم بها ترامب في العراق ليدافع عن الانسحاب من سوريا.



الصحف أبرزت أيضا استمرار الاحتجاجات في تونس وتوسعها إلى مناطق آخرى، وكذلك تمكن الأنتربول السعودي من استعادة مواطنا مطلوبا في قضية تحرير شيكات دون رصيد.



- الحياة: مبارك في مواجهة مرسي "الإخوان عملوا على التخريب في 25 يناير وحماس عاونتهم"

ونبدأ جولتنا من صحيفة "الحياة" التي نشرت شهادة الرئيس الأسبق، حسني مبارك في قضية اقتحام السجون خلال 2011، التي يتورط فيها الرئيس المصري السابق، محمد مرسي وغيره من قيادات الإخوان.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في موقف استثنائي، أدلى الرئيس المصري السابق حسني مبارك بـ «شهادة مبتورة» أمس في محاكمة قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وعلى رأسهم المرشد محمد بديع والرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير من العام 2011، وقتل أفراد من قوات الشرطة واقتحام السجون وتهريب عناصر من «الإخوان» وحركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني.



وحضر مبارك أمام هيئة المحكمة أمس بصحبة نجليه علاء وجمال، وجلس على منصة الإدلاء بالشهادة في مواجهة قيادات الإخوان التي اكتظ بهم قفص قاعة المحكمة، والذين أبدوا انتباهًا أثناء حديث مبارك.



وبدا الرئيس السابق متقد الذهن، فيما كان مُمسكًا بعصًا خلال مشيته، وقد ظهر عليه الشيب. وهو رفض الإجابة على عدة أسئلة بحجة أن التطرق إليها يحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة كونه كان رئيسا سابقا وقائدا أعلى للقوات المسلحة.

وحمل مبارك جماعة «الإخوان المسلمين» جزءًا من مسؤولية «التخريب في أحداث 25 يناير»، وقال إن «حماس» عاونتها عبر تسلل مسلحين من غزة، لكنه نفى في نفس الوقت أي علم لديه بوجود مخطط مُتفق عليه بين التنظيم الدولي لـ «الإخوان» و «حماس» و «حزب الله» اللبناني وأمريكا لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء ونقل فلسطينيين إليه وأن دولة تركيا شاركت في هذا المخطط.

ورد مبارك على سؤال للقاضي حول هذا الأمر، قائلًا: «لم أسمع عن هذا المخطط أبدًا». فسأله القاضي: «هل سمعت عن اتفاق بين الإخوان وعناصر «حماس» و «حزب الله»؟»، فأجاب: «لا لم أسمع به. أنا لا أدخل في التفصيلات». وهنا ارتسمت ابتسامات واضحة على وجوه قادة «الإخوان» في قفص الاتهام.

وفي الصحيفة أيضا، بينت أن الاحتجاجات تواصلت لليلة الثانية على التوالي في محافظة القصرين، غرب تونس وشملت مناطق أخرى إثر انتحار مصور صحفي حرقا في المدينة.

وأفيد بأن الاشتباكات تجددت ليل الثلاثاء- الأربعاء في عدد من أحياء مدينة القصرين (غرب). ورشق المحتجون بالحجارة قوات الأمن التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.



- الشرق الأوسط: إسرائيل ترفض التعايش مع إيران بعد خروج أمريكا

ومن الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق الأوسط"، بينت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إنه لن يقبل التعايش مع نفوذ إيران في سوريا بعد القرار الامريكي بالانسحاب منها.

ولم تعلن تل أبيب رسميًا تبنيها للغارات التي استهدفت مواقع قرب دمشق بينها مطارها الدولي ليل الثلاثاء - الأربعاء. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة لـ{حزب الله} أو القوات الإيرانية جنوب دمشق. وأكدت دمشق أنها ردت باستهداف الصواريخ، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تصدى لصاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا في اتجاه حيفا.



وأبدت الخارجية الروسية «قلقًا بالغًا» من الضربات واعتبرتها «انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا». كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الإسرائيلية «الاستفزازية» شكلت خطرًا على طائرتين مدنيتين.

وفي الصحيفة أوضحت أن الرئيس الأمريكي زار فجائيا العراق وذلك للدفاع عن الانسحاب من سوريا.

وبينت الصحيفة أن ترامب فاجأ قوات بلاده المتمركزة في العراق بزيارة هي الاولى منذ توليه منصبه، بعد أيام من استقالة وزير دفاعه جيمس ماتيس بسبب خلافهما حول قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا، وهو القرار الذي دافع عنه ترمب مجددًا، أمس، بقوله إن «كثيرين سيقتنعون بطريقة تفكيري، وحان الوقت كي نبدأ في استخدام عقولنا».



غير أن ترمب شدد على أنه لا ينوي على الإطلاق الانسحاب من العراق، مشيرًا إلى أنه قد يستخدم ارتكاز قواته هناك كقاعدة «إذا أردنا القيام بشيء في سوريا».



وقال للصحافيين في قاعدة عين الأسد الجوية غرب بغداد، حيث أمضى هو وزوجته ميلانيا ثلاث ساعات على الأرض في زيارة للجنود بمناسبة أعياد الميلاد، إنه سبق أن قال لمستشاريه «دعونا نخرج من سوريا»، لكنهم أقنعوه بالبقاء، قبل أن يقرر أن يعيد الجنود البالغ عددهم 2000 إلى الولايات المتحدة.



- الرياض: الأنتربول السعودي يستعيد مواطنا مطلوبا



ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن الأانتربول السعودي تمكن من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرر شيكان بدون رصيد مبلغ إجمالي يصل إلى قرابة 30 مليون دولار سعودي.



وكان المتهم قد غادر المملكة قبل النظر في القضية قضائيا، حيث تم في إطار التعاون الدولي القائم مع الدول الاعضاء بمنظمة الانتربول الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود و بالمتابعة المستمرة للقضية القبض عليه خارج المملكة واستعادته في يوم الثلاثاء ـ وإحالته للجهات المختصة لإكمال المقتضى النظامي بحقه .



