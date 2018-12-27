نيابة الشرقية تحقق في وفاة سجين داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تباشر النيابة التحقيق في وفاته وأمرت بتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

تباشر نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، التحقيق في وفاة سجين داخل محبسه بمركز الشرطة، عقب شعوره بحالة إعياء ومحاولة نقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفى قبل وصوله.وكان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بوفاة "حمدى م.م" 38 سنة- متعهد أفراح، ومقيم بقرية تل القاضى التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 24954 لسنة 2018 والمتهم فيها بممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة.وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن المتهم شعر بحالة إعياء داخل محبسه وأثناء نقله بسيارة إسعاف لمستشفى المدينة تحت الحراسة، توفي قبل وصوله، وعقب ذلك تجمع العشرات من أسرة السجين المتوفى أمام المركز وفرضت الأجهزة الأمنية تجمعهم.