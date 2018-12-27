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تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
صورة أرشيفية - عدادات
صورة أرشيفية - عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
وفاء نور الدين
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون جميع عدادات الكهرباء والغاز والمياه فى مشروعات تطوير العشوائيات مسبوقة الدفع، فيما وضعت وزارة الكهرباء خطة لتعميم استخدام العدادات مسبوقة الدفع من خلال تركيبها فى المبانى الجديدة وتغيير العدادات القديمة إلى مسبوقة الدفع لما لها من مميزات كثيرة. 

ويقدم صدى البلد لقرائه مميزات تلك العدادات..

تمكن المشترك من مراقبة استهلاك التيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها ما تبقي من رصيده الشهرى.


يوضح للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.


لا يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه.

يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط لا يتعدى 20 جنيها.

يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب إنتهاء رصيد العداد الكودي.

إذا نفذ الرصيد بالعداد فى ايام الاجازات الرسمية يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.

يحقق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

يعمل على تجنب مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلك.

يتيح للمستهلك إمكانية الضبط على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد وإنذاره حال قرب نفاد الرصيد.

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