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حوادث

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بمنزل في سوهاج

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:42 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
خالد رياض
أمرت النيابة العامة بمركز البلينا في سوهاج بحبس 4 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ووفاة آخر انهارت عليه الأتربة داخل الحفرة.

كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانهيار حفرة علي شخص بناحية قرية الغابات، أنتقل نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ البري وبالفحص، تبين أنه أثناء قيام كل من بسام م ا ي، 27 عانا عامل، ورياض ج ع ع، 17 عاماً حاصل علي دبلوم صناعه ومالك ش ع ع، 40 عامًا سائق، حمادة ع ح م، 31 عاما حاصل علي دبلوم صناعه، حسن ع م ع، 56 عامل بناء وجميعهم يقيمون بناحية بيت علام دائرة مركز جرجا بالحفر والتنقيب عن الآثار بحوش بمساحة قيراط ونصف مستأجر لهم من أمين م ا ح، 36 عاما عامل ويقيم قرية الغابات، انهارت الرمال علي الأخير.

وتبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 6 أمتار بعد الإنهيار، عثر بمكان الواقعة علي "سقالة خشب، ماسورة حديد، حبل، سلم خشبي" 'تم ضبط المتهمين تم عمل كردون أمني والتحفظ علي المكان.

بالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيق، تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الآثار لإجراء المعاينة علي محل الواقعة.

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