الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار .. وفرص لسقوط الأمطار على معظم الأنحاء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة .



وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بين 3 لـ 4 درجات ونشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار على معظم الأنحاء.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي يوم السبت القادم، مشيرا إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تصل فيها 16 لـ 17 درجة والقاهرة 17 لـ 18 درجة.



ونصح المواطنين بالقيادة بسرعة هادئة بسبب سقوط الأمطار، وارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الساعات الأخيرة من الليل.