تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتعميم استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتغيير العدادات التقليدية؛ لأنها تتمتع بعدة مميزات منها القضاء على القراءات الخاطئة وسهولة تحصيل الفواتير.





ولتغيير عداد الكهرباء القديم لـ"مسبق الدفع"

هناك عدة خطوات يجب اتباعها

فى حال تلف العداد القديم أو إذا اراد المستهلك تغييره للتمتع بمزايا مسبوق الدفع





على العميل التقدم بطلب الى شركة الكهرباء التابع لها





سيتم تحصيل قيمة متوسط استهلاك 3 أشهر قبل حدوث العطل





يتم تحصيل قيمة العداد من خلال (الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبته بالمديونيات لسدادها نقدًا أو بالتقسيط).





إذا لم يتقدم العميل للشحن (يتم شحن العداد بمبلغ 10 جنيهات، حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، وإن لم يحضر المشترك للشحن خلال أسبوع من تاريخ التركيب يتم معاملة العميل كسارق تيار.



