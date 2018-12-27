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أخبار البلد

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وفاء نور الدين
وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لتعميم استخدام العدادات مسبوقة الدفع وتغيير العدادات التقليدية؛ لأنها تتمتع بعدة مميزات منها القضاء على القراءات الخاطئة وسهولة تحصيل الفواتير. 

ولتغيير عداد الكهرباء القديم لـ"مسبق الدفع"
هناك عدة خطوات يجب اتباعها 
فى حال تلف العداد القديم أو إذا اراد المستهلك تغييره للتمتع بمزايا مسبوق الدفع

على العميل التقدم بطلب الى شركة الكهرباء التابع لها 

سيتم تحصيل قيمة متوسط استهلاك 3 أشهر قبل حدوث العطل

يتم تحصيل قيمة العداد من خلال (الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبته بالمديونيات لسدادها نقدًا أو بالتقسيط).

إذا لم يتقدم العميل للشحن (يتم شحن العداد بمبلغ 10 جنيهات، حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، وإن لم يحضر المشترك للشحن خلال أسبوع من تاريخ التركيب يتم معاملة العميل كسارق تيار.

إذا اعترض العميل على تركيب عداد مسبق الدفع يجب: إبلاغ العميل رسميا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع العداد التالف كأن لم يكن، وفي حال عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة باعتبار العميل يستخدم تيارا مباشرا دون عداد.

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