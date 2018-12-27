استمرار عمل مبادرة إحنا معاك لرفع القمامة بالمنيا

وأضاف السبيعى ان المبادرة لاقت تجاوبا وقبولا من المواطنين والأهالى بالمحافظة وظهر ذلك من خلال تعاونهم ومشاركتهم فى عمليات رفع المخلفات ونظافة الشوارع.





واصلت امانات حزب مستقبل وطن بمراكز ومدن محافظة المنيا لليوم الرابع على التوالى تنفيذ مبادراتها التى اطلقتها بعنوان احنا معاك لرفع القمامة، والتى يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الوحدات المحلية.وأكد النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة أن هذه المبادرة يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب ومساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات ونظافة وتجميل الشوارع والميادين وزرع الاشجار بالقرى والمدن، وانطلاقا من حرص الحزب على التلاحم والتواصل مع المواطنين.وفى اطار المبادرة تمكنت أمانة ابو قرقاص من تحويل منطقة مليئة بالقمامة الى حديقة بعد أن تمكن شباب الحزب المشارك فى المبادرة من تنظيفها وزراعة الاشجار بها واطلقوا عليها حديقة مستقبل وطن.