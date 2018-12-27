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محافظات

استمرار عمل مبادرة إحنا معاك لرفع القمامة بالمنيا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
مبادرة احنا معاك
مبادرة احنا معاك لرفع القمامة بالمنيا
ايمن رياض
واصلت امانات حزب مستقبل وطن بمراكز ومدن محافظة المنيا لليوم الرابع على التوالى تنفيذ مبادراتها التى اطلقتها بعنوان احنا معاك لرفع القمامة، والتى يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الوحدات المحلية.

وأكد النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة أن هذه المبادرة يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب ومساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات ونظافة وتجميل الشوارع والميادين وزرع الاشجار بالقرى والمدن، وانطلاقا من حرص الحزب على التلاحم والتواصل مع المواطنين.

وأضاف السبيعى ان المبادرة لاقت تجاوبا وقبولا من المواطنين والأهالى بالمحافظة وظهر ذلك من خلال تعاونهم ومشاركتهم فى عمليات رفع المخلفات ونظافة الشوارع.

وفى اطار المبادرة تمكنت أمانة ابو قرقاص من تحويل منطقة مليئة بالقمامة الى حديقة بعد أن تمكن شباب الحزب المشارك فى المبادرة من تنظيفها وزراعة الاشجار بها واطلقوا عليها حديقة مستقبل وطن.

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