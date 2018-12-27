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أخبار العالم

مفوض أوروبي: مازال أمام البريكست فرصة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:40 ص
المفوض الأوروبي جونتر
المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر في بروكسل
رويترز
أعلن المفوض الأوروبي جونتر أوتينجر، اليوم الخميس، أنه لا تزال هناك فرصة لتصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست" في يناير المقبل، وإنه لا يوجد دعم شعبي لخروج غير منظم أو إجراء استفتاء آخر.

وتوصلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى اتفاق مع بروكسل بشأن الانسحاب لكنها اضطرت لتأجيل تصويت البرلمان عليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أقرت بأنها ستخسر بهامش كبير. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس القادم.

وقال أوتينجر لمجموعة فونكه الإعلامية "تصويت البرلمان البريطاني لصالح اتفاق الانفصال في يناير ليس مستبعدا تماما".

وأضاف "بالتأكيد لا توجد أغلبية مؤيدة لخروج بريطاني غير منظم أو لإجراء استفتاء جديد".

وذكر أيضا أن احتمال بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي زاد قليلا خلال الشهور القليلة الماضية. وقال أوتينجر مفوض الموازنة بالاتحاد "رغم ذلك، أفترض أنها ستخرج في نهاية مارس".

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