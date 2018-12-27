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احترس لا ترمي بقايا القهوة لهذه الاستخدامات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:36 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير وهو رمي بقايا القهوة، ويجهلن أن هناك استخدامات عديدة لها، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على هذه الاستخدامات التى تقدمها خبيرة التجميل حنان الديب.


بقايا القهوة غنية بالمعادن الغنية للتربة:
أولى المزايا الذي يمكن النفع بها من بقايا القهوة، أنه يمكن جعلها سمادًا ممتازًا للتربة، حيث تعاني التربة بعد فترة من الزمن من فقد العناصر المفيدة لها، خاصة أن بقايا القهوة تحتوي على عناصر النيتروجين والمغنسيوم والحديد والبوتاسيوم والفسفور، وهي عناصر في غاية الأهمية للتربة في تقويتها وجعلها خصبة على الدوام.

بقايا القهوة مبيد حشري فائق الجودة:
من الأمور الغريبة أن بقايا القهوة من الممكن استخدامها مبيدًا حشريًّا للنباتات، حيث يمكن نثر بقايا القهوة بالعناصر الموجودة فيها على النباتات، ما يؤدي تمامًا إلى التخلص من الحشرات والهوام والبزاق والحلزون وغيرها من الطفيليات.

إزالة الأتربة والرواسب:
يمكنك استخدام بقايا القهوة أيضًا كمادة تُزيل الأتربة والأوساخ والرواسب العالقة بعديد من المواد، كما يمكن استخدامها كمادة معقمة، لأن من الخصائص التي توجد في بقايا القهوة أنها فعالة للتخلص من البكتيريا الضارة والفيروسات.

مفيدة للبشرة:
يمكن للنساء الاستفادة القصوى من بقايا القهوة، وجعلها مقشرًا طبيعيًّا للبشرة، وذلك بخلط بقايا القهوة مع زيت جوز الهند أو الماء، ويتم وضعها على الوجه والجسم والوجه لامتداد الجلد بالكثير من الفيتامينات التى تساعد فى علاج جميع البشرة من مشاكلها، وذلك للاستفادة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أشعَّة الشمس الضارة.

بقايا القهوة تقلل من السيلوليت:
يظهر السيلوليت عند النساء بنسبة كبيرة قد تصل بين 80 و90% منهن، وهي عبارة عن تعرجات في الجلد تشبه إلى حد كبير قشرة البرتقال، وتتركز هذه التعرجات في الفخذين والأرداف.

بقايا القهوة تساعد الشعر على النمو:
هناك بعض الوصفات التي تساعد الشعر على النمو، حيث يمكن وضع حبيبات القهوة على فروة الرأس قبل الاستحمام بمدة 10 دقائق، وهذه الوصفة تعمل على إزالة الرواسب وبقايا الشامبو ومستحضرات التسريح الأخرى، حيث تعمل على إنعاش فروة الرأس، ما يحفزها على استقبال الأكسجين اللازم للنمو فهى تساعد على علاج جميع مشاكل الشعر.

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