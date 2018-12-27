الإمارات تصدر قرارا عاجلا بشأن قوائم الإرهاب

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الأربعاء، قررًا باعتماد قائمة جديدة للإرهاب تضم 9 أشخاص.





وحسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد ضمّت القائمة: "محمد إبراهيم أوهادي "جلال فهدي" الجنسية إيراني، إسماعيل ريزافي "العميد ريزافي" إيراني، عبد الله صمد فاروق "عبد الصمد" أفغاني، محمد داود مزمل أفغاني، عبد الرحمن منان أفغاني، محمد نعيم باريتش أفغاني، سادر إبراهيم أفغاني، عبد العزيز "حاجي عزيز شاه زماني" باكستاني، حفيظ عبد المجيدي باكستاني".



