إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان كراكاتوا

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من بركان "كراكاتوا" إلى ثاني أعلى مستوى ممكن بسبب استمرار ثورانه، كما قامت بتوسيع منطقة العزل حوله إلى خمسة كيلومترات.



وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن السلطات قامت بتغيير مسار الرحلات بعيدا عن البركان، وذلك بعد أيام من موجات المد العاتية (تسونامي) التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" وتسببت في مقتل 429 شخصا وإصابة أكثر من 1400 آخرين.



وأضاف التلفزيون أن المروحيات تقوم بعمليات إجلاء للسكان المتواجدين في الجزر المجاورة لمضيق "سوندا".

ويعتقد أن الموجات العاتية نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".

