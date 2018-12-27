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أخبار العالم

الصين: بدء التشغيل التجريبي لنظام التوقع والدعم على طول طريق الحرير البحري

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الصين بدء التشغيل التجريبي لنظام التوقع والدعم في البيئة البحرية الذي يركز على المناطق الواقعة على طول "طريق الحرير البحري".

وقال مدير المركز الوطني للتوقعات البيئية البحرية (أن أم أي أف سي) "يو فوجيانغ" - في تصريحات اليوم الخميس، بمناسبة التشغيل التجريبي - إن النظام تم تطويره ليخدم منطقة شاسعة تشمل بحر الصين الجنوبي، وبحر العرب، وخليج البنغال، ويغطي 102 مدينة رئيسية.

وأضاف فوجيانغ أنه منذ بداية القرن، مات مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الكوارث البحرية على طول "طريق الحرير البحري"، وتسببت ظروف البحر القاسية في العديد من الحوادث والتلوث البيئي.

وأشار إلى أن النظام يهدف إلى تحسين قدرات المناطق الساحلية والمناطق البحرية ذات الصلة في حماية البيئة البحرية، لافتا إلى أن المركز يملك حقوق الملكية الفكرية المستقلة الكاملة للمنتجات التي تتوقع العواصف وأمواج المد العاتية (تسونامي) والبحث والإنقاذ والتسربات النفطية.. منوها بأن النظام يتكون من سبعة أنظمة للتنبؤات الفرعية، ومنصة خدمة لسلامة الملاحة، وقناة لطريق الحرير البحري.

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