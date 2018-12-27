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محافظات

اليوم .. مواجهة صعبة بين كفر الشيخ وزعيم الفلاحين في الدوري الممتاز

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:37 ص
فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ
محمود زيدان
يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة مديره الفني خالد عيد، عصر اليوم، نظيره كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود في إطار ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الثالثة بالدوري الممتاز ب.

يدخل زعيم الفلاحين اللقاء وفي جعبته 20 نقطة يحتل بها المركز السابع، بينما يدخل كفر الشيخ المباراة ومعه 15 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر، بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على فريق المنصورة في عقر داره بهدفين نظيفين.

ويسعى كلا من خالد عيد ونبيل محمود للفوز باللقاء الهام والصعب على الفريقين لرغبة المديرين الفنيين في تحقيق نتيجة إيجابية لصالح فريقه.

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