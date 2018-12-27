ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تعيين 320 شابا منهم 10 من متحدي الإعاقة بالسويس خلال شهر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
استطاعت مديرية القوي العاملة بالسويس تعيين 320 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من متحدي الإعاقة، وقامت باستخراج 718 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية وذلك بالخمس مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من حاتم جاد الرب مدير المديرية، أشار فيه إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية، مساهمة في ايجاد فرص عمل للشباب ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب .

وأضاف أن المديرية قامت -أيضا- خلال نوفمبر الماضي بالتفتيش على 262 منشأة فى مجالي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، للوقوف علي المخالفة وإعطاء اصحابها مهلة لتصحيح الأوضاع في إطار القانون، فضلا عن بحث 40 شكوي فردية وجماعية، وتم تسوية 14 منها وديا وتم إحالة 12 شكوى للقضاء والباقي ما زال قيد البحث.

وقال: إنه تم قياس مستوى مهارة 400 مستفيد وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة له فى احدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج، كما تم عمل توجيه مهني لـ 28 متدربا ومتدربة، 15 منهم للتدريب علي مهنة التفصيل والخياطة، و13 للتدريب علي مهنة الكهرباء.

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

عمرو عبد الجليل يحقق 3 ملايين و720 ألف جنيه

أمطار غزيرة تضرب الدقهلية والمياه تملأ الشوارع

محمد محمود يكشف نصيحة محمد صلاح قبل الانضمام إلى الأهلي

شاهد .. تمارين رياضية لإطالة عضلات الساقين

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

نيابة الشرقية تحقق في وفاة سجين داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم

خبير تنمية بشرية يقدم طرقا لمنع الكذب عند الأطفال

مفتي الجمهورية: لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا بشرط

حكم إمامة الصبي لأمه في الصلاة

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

فيديو

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
شاهد .. تمارين رياضية لإطالة عضلات الساقين
الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو
المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟