تعيين 320 شابا منهم 10 من متحدي الإعاقة بالسويس خلال شهر

استطاعت مديرية القوي العاملة بالسويس تعيين 320 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من متحدي الإعاقة، وقامت باستخراج 718 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية وذلك بالخمس مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.



تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من حاتم جاد الرب مدير المديرية، أشار فيه إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية، مساهمة في ايجاد فرص عمل للشباب ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب .



وأضاف أن المديرية قامت -أيضا- خلال نوفمبر الماضي بالتفتيش على 262 منشأة فى مجالي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، للوقوف علي المخالفة وإعطاء اصحابها مهلة لتصحيح الأوضاع في إطار القانون، فضلا عن بحث 40 شكوي فردية وجماعية، وتم تسوية 14 منها وديا وتم إحالة 12 شكوى للقضاء والباقي ما زال قيد البحث.



وقال: إنه تم قياس مستوى مهارة 400 مستفيد وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة له فى احدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج، كما تم عمل توجيه مهني لـ 28 متدربا ومتدربة، 15 منهم للتدريب علي مهنة التفصيل والخياطة، و13 للتدريب علي مهنة الكهرباء.

