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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:21 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: 17 درجة للعظمى – 12 للصغرى
الإسكندرية: 16 درجة للعظمى – 12 للصغرى.
شرم الشيخ: 20 درجة للعظمى – 16 للصغرى.
الوادى الجديد: 19 درجة للعظمى – 12 للصغرى.
أسوان: 20 درجة للعظمى – 7 للصغرى.
الإسماعيلية: 22 درجة للعظمى – 10 للصغرى.
السويس: 20 درجة للعظمى – 12 للصغرى.
العريش: 21 درجة للعظمى – 10 للصغرى.
رفح: 20 درجة للعظمى – 10 للصغرى.

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