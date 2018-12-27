تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو

استعرض برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، الخميس، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة على أغلب محافظات الجمهورية، كالتالي:



القاهرة: 17 درجة للعظمى – 12 للصغرى

الإسكندرية: 16 درجة للعظمى – 12 للصغرى.

شرم الشيخ: 20 درجة للعظمى – 16 للصغرى.

الوادى الجديد: 19 درجة للعظمى – 12 للصغرى.

أسوان: 20 درجة للعظمى – 7 للصغرى.

الإسماعيلية: 22 درجة للعظمى – 10 للصغرى.

السويس: 20 درجة للعظمى – 12 للصغرى.

العريش: 21 درجة للعظمى – 10 للصغرى.

رفح: 20 درجة للعظمى – 10 للصغرى.