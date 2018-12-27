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مرأة

للكريسماس بطريقة سهلة.. 8 خطوات لتقطيع الديك الرومي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تصدر الديك الرومي مائدة الاحتفال برأس السنة، ومن الضروري أخذ جميع التدابير للتعرف على طرق تقطيعه وتقديمه على مائدة العزومة لضيوفك للظهور بشكل مشرف، وكشف موقع realsimple عن أفضل الطرق لتقطيع الديك الرومي على مائدة الكريسماس.

ملاحظات هامة قبل التقطيع:
- أولا وقبل أي شيء يجب توفير عدة أدوات للتمكن من السيطرة على موقف تقطيع وتقديم الديك الرومي للضيوف في العزومة، وهي: صينية أو طبق كبير، سكين الشيف (أو سكين تقطيع كبير)، مناشف ورقية، سكين طويل رفيع، ملقاط لحوم للتوزيع، شوكة التقطيع الكبيرة.

- خلال كل الخطوات التالية يجب استخدام السكين الحاد ومسكها في يد للتقطيع، واليد الأخرى تمسك بشوكة التقطيع الكبرى، لتثبيت الديك والسيطرة عليه خلال التقسيم، حتى لا يقع أو ينزلق على السفرة.

- لابد أن تكون جميع الأدوات المستخدمة في التقطيع حادة، لسرعة تقطيع الديك الرومي بسرعة، حتى لا يمل ضيوفك، مع توخي الحذر حتى لا تصاب يدك.

- خلال التقطيع يبقى العظم في طبق التقطيع، وينقل اللحم إلى طبق تقديم آخر، للانتهاء من تقطيع الديك بالكامل ومن ثم توزيعه مرة واحدة على الضيوف معًا في وقت واحد.

خطوات تقطيع الرومي:
1. وضع الديك الرومي على طبق كبير مناسب للتقطيع، ثم إزالة الخيط المكتف به الأرجل معًا، باستخدام طرف السكين الحاد.

2. إزالة الساقين أو الفخذين، باستخدام سكين حادة، وفصل الورك أو الفخذ عن باقي الديك، والتقطيع من خلال الجلد الذي يربط الثدي، بتمرير السكين في الخط الفاصل بين الورك والصدر، ثم الضغط بالسكين جيدا لفصل العظمة الخلفية الواصلة بين الوركين، وتكرار تلك الخطوة مع الورك الثاني.

3. بعد فصل الورك يفصل الدبوس عن عظمة الورك في الاتجاهين، بالسكين الكبير وشوكة التقطيع، ثم فصل الجناحين من خلال تمرير السكين الحاد من مكان اتصال عظمة الجناح بالصدر.

4. إزالة عظم الترقوة في الجزء الأمامي من الثدي باستخدم أصابعك لسحبها، لأن إزالة عظم الترقوة يجعل من السهل قطع لحم الثدي.

5. فصل الصدر لنصفين بحرف السكين، وللعثور على عظم الصدر، نضع سكينًا طويلًا ومرنًا على أحد جانبيها، ثم سحبه إلى الأسفل، ونحاول أن يكون السكين محاذيا تماما لعظمة الصدر الفاصلة بين الصدرين، حتى لا نهدر أجزاءً من اللحم، ونكرر نفس الخطوة مع الصدر الثاني.

6. باستخدام الملقاط أو الشوكة نتثبت الثدي، ووضع اللحم لتقطيعه إلى شرائح، مع الحرص على إبقاء الجلد، ومن ثم نقل القطع بدقة إلى الطبق الكبير.

7. لتقسيم الورك وتقطيع لحمه، في حال إذا ما كان الرومي كبير الحجم، يفضل الضغط عليه بحرف السكين بشدة، لتقسيم عظمة الورك الداخلية، مع التثبيت بالشوكة، ومن ثم تقطيعها وإزالة اللحم من خلف العظم بحافة السكين، ومن ثم تقطيع اللحم لشرائح، لتسهيل توزيعها على الضيوف.

8. وضع قطع لحم الديك الرومي في طبق كبير ومنظم، ومن ثم توزيعها على الضيوف.

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