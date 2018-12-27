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أخبار العالم

الصين تطبق قواعد جديدة بشأن خدمات المعلومات المالية أوائل فبراير المقبل

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت إدارة الفضاء الالكتروني الصينية عن مجموعة من القواعد بشأن خدمات المعلومات المالية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول فبراير العام المقبل.

وقالت الإدارة - في بيان اليوم الخميس - إن هذه القواعد تختص بالخدمات المعلوماتية التي توفر للمستخدمين المشاركين الأنشطة المالية أو البيانات المالية التي قد تؤثر على السوق المالية.

وأضافت الإدارة أن القواعد تنص على أنه لا يجب على الجهات التي توفر تلك المعلومات إنتاج أو نسخ أو إصدار أو نشر أية معلومات تحتوي على معلومات مالية مزيفة أو تشويه السياسات المالية والنقدية للبلاد أو تحريض الآخرين على المشاركة في الاحتيالات المالية أو الجرائم الاقتصادية.

وأوضحت أنه سيجري حظر المعلومات التي تختلق أحداثا أو أنباء غير حقيقية في السوق المالية، أو تروج المنتجات والخدمات المالية التي تحظرها السلطات أو تتضمن محتوى يخالف القوانين واللوائح.

وتنص القواعد كذلك على أنه يتعين على جهات توفير المعلومات أن تضم فريق عمل يناسب حجم الخدمات التي تقدمها، ويقر معايير للخدمات تختص بفحص المعلومات وحماية المعلومات الشخصية والملكية الفكرية، إلى جانب معاقبة جهات توفير المعلومات التي تنتهك تلك القواعد، حيث تشمل العقوبات الانتقاد العلني وتصنيف فريق العاملين كفريق غير موثوق به وتطبيق عقوبات إدارية أو المحاسبة على أنشطة إجرامية.

وأشارت إدارة الفضاء الالكتروني الصينية إلى أن بعض هيئات خدمات المعلومات المالية ساهمت خلال السنوات الأخيرة في زيادة المخاطر بالسوق المالية، وفي نشر معلومات سوقية حساسة وتشويه سياسات البلاد بشأن الرقابة المالية، الأمر الذي أثر بالسلب على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما دفع إلى إصدار تلك القواعد.

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