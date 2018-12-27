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أخبار البلد

الأحد.. القوى العاملة تستأنف قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تستأنف وزارة القوى العاملة، متمثلة في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، الأحد المقبل، تلقي طلبات الراغبين في التدريب مجانا على مهن الحياكة والتفصيل بمركز تدريب المستقبل التابع للمديرية بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث سيتم منح المتدرب مكافأة شهرية قدرها 1200 جنيه، فضلا عن وجبة يومية ومواصلات خلال فترة التدريب، كما سيتم تعيين من يجتاز الاختبارات فورا بالشركة خلال الشهر الأول من التدريب بمرتبات مجزية.

وصرح ياسر سعيد مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وشركة "جيد تكستايل"، في حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تدريب وتشغيل الشباب وفقا لأحدث الأساليب العالمية فى مجال التدريب بالشركات الرائدة فى مجال الملابس الجاهزة، وعلى أحدث المعدات التى توفرها الوزارة من خلال مراكز التدريب التابعة لها، وبالتعاون مع كبرى المنظمات العالمية وذلك بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

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