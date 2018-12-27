تعرفي على نوع سلطة جديد بالبصل والجرجير والبرتقال

تقدم الشيف هالة فهمى نوع جديد من السلطة بمذاق لا يقاوم لعشاق التجديد فى أصناف الطعام "سلطة البرتقال بالبصل والجرجير".
المقادير :
شرائح برتقال
شرائح بصل
جرجير
جبنة فيتا
بندق مجروش
ملح وفلفل
حب رمان
خل تفاح
طريقة التحضير :
* تخلط شرائح البرتقال مع شرائح البصل والجرجير
* ثم تضاف الجبنة والبندق ثم تتبل بالملح والفلفل
* ثم يضاف حب الرمان وخل التفاح وتخلط كل المكونات وتقدم
المقادير :
شرائح برتقال
شرائح بصل
جرجير
جبنة فيتا
بندق مجروش
ملح وفلفل
حب رمان
خل تفاح
طريقة التحضير :
* تخلط شرائح البرتقال مع شرائح البصل والجرجير
* ثم تضاف الجبنة والبندق ثم تتبل بالملح والفلفل
* ثم يضاف حب الرمان وخل التفاح وتخلط كل المكونات وتقدم