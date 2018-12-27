تعرفي على نوع سلطة جديد بالبصل والجرجير والبرتقال

تقدم الشيف هالة فهمى نوع جديد من السلطة بمذاق لا يقاوم لعشاق التجديد فى أصناف الطعام "سلطة البرتقال بالبصل والجرجير".



المقادير :



شرائح برتقال

شرائح بصل

جرجير

جبنة فيتا

بندق مجروش

ملح وفلفل

حب رمان

خل تفاح



طريقة التحضير :



* تخلط شرائح البرتقال مع شرائح البصل والجرجير



* ثم تضاف الجبنة والبندق ثم تتبل بالملح والفلفل



* ثم يضاف حب الرمان وخل التفاح وتخلط كل المكونات وتقدم