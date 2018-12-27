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مرأة

تعرفي على نوع سلطة جديد بالبصل والجرجير والبرتقال

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمى نوع جديد من السلطة بمذاق لا يقاوم لعشاق التجديد فى أصناف الطعام "سلطة البرتقال بالبصل والجرجير".

المقادير :

شرائح برتقال
شرائح بصل
جرجير
جبنة فيتا
بندق مجروش
ملح وفلفل
حب رمان
خل تفاح

طريقة التحضير :

* تخلط شرائح البرتقال مع شرائح البصل والجرجير

* ثم تضاف الجبنة والبندق ثم تتبل بالملح والفلفل

* ثم يضاف حب الرمان وخل التفاح وتخلط كل المكونات وتقدم

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