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أخبار العالم

ابنة رئيس إيران الأسبق: النظام سيسقط قريبا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:28 ص
فائزة هاشمي رفسنجاني
فائزة هاشمي رفسنجاني
أحمد قاسم
صرحت الناشطة الإصلاحية الإيرانية فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الأسبق، هاشمي رفسنجاني، بأن نظام الملالي بقيادة المرشد علي خامنئي، منهار من حيث المحتوى والمضمون، واصفة في الوقت ذاته حكومة الرئيس حسن روحاني بـ"الفاشلة".

وقالت فائزة خلال حوار مع صحيفة "مستقل" الإيرانية، أمس الأربعاء: "نظام إيران منهار من حيث المحتوى والمضمون، وأن عدم حدوث الانهيار الكامل للنظام، يعود لوجود قلق لدى الشعب الإيراني بشأن من سيأتي بعد هذا النظام ورموزه".

وأضافت "من المرجح جدًا حدوث الانهيار والسقوط التام للنظام، لأن أسسه غير صحيحة، وأنه مستمر بشكل رئيس من خلال التخويف والمشاكل التي يخلقها".

وتابعت الناشطة الإصلاحية: "في الوقت الحالي فإن أغلبية الشعب الإيراني من أصحاب الوظائف والأعمال الحرة، كما هو في المثال البارز سائقي الشاحنات والمعلمين والمتقاعدين أصبحوا غير راضين ويقومون بالاحتجاجات بشكل مستمر".

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