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أخبار العالم

السترات الصفراء في تايوان تحتج للمرة الثالثة خلال أسبوع

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:29 ص
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات الصفراء في تايوان
قسم الخارجي
خرج الآلاف من محتجي السترات الصفراء، اليوم الخميس، في تايوان للمرة الثالثة خلال أسبوع، للمطالبة بخفض الضرائب والتسوية العادلة للنزاعات الضريبية، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايتون" الأمريكية.

ورفع المحتجون، أمام وزارة المالية في العاصمة تايبيه، شعارات تصف سياسات جمع الضرائب في تايوان بأنها غير قانونية.

ويقول منظمو المظاهرات إن احتجاجاتهم مستوحاة من نجاح الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة، التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي إيمانويل ماكرون برفع الضرائب على البنزين والديزل.

وفي النهاية وافق ماكرون على عدد من مطالب المحتجين بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بدوام كامل.

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