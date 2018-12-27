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الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
آيات احمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.

وجاءت عناوين الأخبار المحلية على النحو التالي:

الرئيس السيسى: مصر لا تتحمل استمرار الاوضاع العشوائية.

السيسى يطلب من المسئولين تنفيذ القانون على الجميع وعدم الخوف من المحافظين.

باستثمارات 5 مليارات جنيه.. 3 تحالفات عالمية لإنشاء اكبر مزرعة رياح بخليج السويس.

التأمين الصحى: 14% من طلاب المدارس مصابون بالسمنة.. وسنغير الوجبات المدرسية.

التعليم: التابلت هدية الطلاب وعهدة شخصية للمعلمين طوال مدة خدمتهم.

القاهرة تستعد لمعرض الكتاب بأسطول أتوبيسات.

الجماهير تنتظر صفقات السوبر.. لاسارتى يتعجب من التعاقد مع لاعب دون الاستفادة منه.

اما الأخبار العالمية:

ترامب يغادر العراق.. وإلغاء اجتماعه مع عبد المهدى.

بوتين: الصاروخ الروسي الذى لا يظهر أصبح جاهزًا للاستخدام.

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