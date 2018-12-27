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منوعات

مسن سعودي يعبر الأحبال وسط ذهول جمهور مهرجان الجنادرية.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:07 ص
صدى البلد
مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن يسير على الأحبال في مهرجان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية.

وظهر في الفيديو رجل مسن فاجأ الجميع وهمّ بالاستعداد لعبور الحبال التي خصصها جناح رئاسة أمن الدولة بالمهرجان، بعد أن تم تجهيزه من رجال الأمن بوسائل الأمن والسلامة، وسط تصفيق حار وصافرات تشجيع من المواطنين، حيث قام العجوز بعبور الحبال خطوة تلو الأخرى وتمكن من العبور للجهة الأخرى، ثم بعد ذلك هبط إلى الأسفل، وقام أحد رجال الأمن بمساعدته في نزع وسائل السلامة.

جدير بالذكر أن آلاف الزوار توافدوا من جنسيات متعددة على مهرجان الجنادرية، وسط إقبال كبير من العائلات للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية تنوعت ما بين الماضي العريق والمستقبل الزاهر.

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