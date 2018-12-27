ساحة أبو الحجاج تشهد اليوم الثالث لعروض مهرجان التحطيب القومي

تضمنت عروض اليوم الثالث عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية قدموا خلالها "يانخل عالى"، تلاها عرض سامر للتحطيب بين الفرق.





قدم شيوخ لعبة التحطيب عروضهم لليوم الثالث على التوالى، خلال فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان التحطيب القومى الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بساحة أبو الحجاج بالأقصر وتنظمه الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية التابعتين للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافى، والذى يستمر حتى 28 ديسمبر، بمشاركة فرق التحطيب والفنون الشعبية بمحافظات الصعيد وهى "الأقصر، قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط" .أعقبها عرض فنى لفرقة قنا فنون شعبية قدموا خلاله عدة رقصات منها "الربابة، العصايا"، بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة المنيا فنون شعبية قدموا خلاله تابلوهات استعراضية متنوعة منها البنت المنياوية، يا نخل عالى"، تلى ذلك عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية قدموا فيه رقصة الصعيدى.واختتمت الفعاليات بعرض فنى لفرقة الأقصر فنون شعبية وقدموا خلاله استعراضات متنوعة منها "الكف الصعيدى، العصايا، الفرح" والتى شارك فيها الجمهور والسائحين.حضر احتفالية الليلة لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.