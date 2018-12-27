وزير الكهرباء: قريبا شحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق المحمول

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه سيتم قريبا الإعلان عن نظام شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع.



وأكد -فى تصريحات لصدى البلد - أن نظام الشحن الجديد سيكون عبارة عن شحن العداد من المنزل عن طريق الهاتف المحمول، موضحا أنه لن يرتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات.



وذكر مصدر مسئول بالوزارة أنه تم طرح مناقصة فى اول يناير، لاختيار الشركات التى ستنفذ خدمة الشحن من المنزل، وسيتم العمل بالمنظومة الجديدة منتصف الشهر.



وتابع المصدر أن نظام الشحن الجديد سيمكن المشترك من تحويل رصيد لعداد الكهرباء من هاتفه المحمول فى أى وقت ومن أى مكان، كما سيتم إتاحة خدمة تحويل الرصيد ايضا باستخدام خاصية "البلوتوث".