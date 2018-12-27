ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الكهرباء: قريبا شحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق المحمول

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:54 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وفاء نور الدين
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه سيتم قريبا الإعلان عن نظام شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع.

وأكد -فى تصريحات لصدى البلد - أن نظام الشحن الجديد سيكون عبارة عن شحن العداد من المنزل عن طريق الهاتف المحمول، موضحا أنه لن يرتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات.

وذكر مصدر مسئول بالوزارة أنه تم طرح مناقصة فى اول يناير، لاختيار الشركات التى ستنفذ خدمة الشحن من المنزل، وسيتم العمل بالمنظومة الجديدة منتصف الشهر.

وتابع المصدر أن نظام الشحن الجديد سيمكن المشترك من تحويل رصيد لعداد الكهرباء من هاتفه المحمول فى أى وقت ومن أى مكان، كما سيتم إتاحة خدمة تحويل الرصيد ايضا باستخدام خاصية "البلوتوث".

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الجلاش بالسبانخ

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

أحمد الجار الله: ما أنجزته مصر في زمن الرئيس السيسي مفخرة

وزير التعليم: تابلت أولى ثانوي مصمم ليكون للدراسة فقط

السعودية لمواطنيها بروسيا منذ كأس العالم: عليكم بالمغادرة

الصين: بدء التشغيل التجريبي لنظام التوقع والدعم على طول طريق الحرير البحري

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

شاهد.. تامر عاشور يشارك بالغناء في حفل زفاف تريزيجيه

المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

قصة أقدم قطعة في متحف النسيج .. فستان سيدة مجتمع مصرية

شاهد: سيدة تقرأ الفنجان لـ ياسمين الخطيب :عريس وفلوس كتير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

حماقي يشعل زفاف تريزيجيه..والعريس يقبل رجل والدته في أسعد لحظات حياته..صور

شاهد.. تريزيجيه يفاجئ والدته في حفل زفافه

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة

الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

الطقس السيئ يضرب القليوبية.. انقطاع الكهرباء وارتباك في الحركة المرورية

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غزيرة على القاهرة والملاحة البحرية مضطربة اليوم

نقيب الفلاحين: تناول المصريين للدواجن بكثرة أصاب 57% منهم بالسمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فساتين زفاف راقية من Needle & Thread لربيع وصيف 2019.. صور

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

فيديو

الجماهير تنتظر صفقات السوبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات .. فيديو
شاهد .. تمارين رياضية لإطالة عضلات الساقين
الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو
المرور: كثافات مرورية خفيفة والأمطار لم تؤثر على الطرق .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟