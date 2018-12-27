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فن

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أقيم منذ ساعات العرض الخاص لفيلم "عمر خريستو" بإحدى دور العرض بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم يسرا المسعودي ونرمين ماهر وأحمد التهامي وسامي مغاوري وغيرهم وشهد العرض غياب المطربة دومينيك حوراني ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن، ويتناول موضوعًا وطنيًا مهمًا وهو محاربة الإرهاب، وتسليط الضوء على الأيادي الخفية، التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وشارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي.
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور
أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

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أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

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