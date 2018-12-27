حلوان للأسمدة توزع 1100 بطانية على المناطق والكنائس المجاورة

وزعت شركة حلوان للأسمدة، 1100 بطانية من النوع الفاخرة، بعدة مناطق مجاورة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للشركة وبناء على توجيهات المهندس حسن عبد العليم العضو المنتدب.



وقال طلعت الفاوي المستشار القانوني للشركة، إن عملية التوزيع تمت من خلال الجمعيات الشرعية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المناطق التي تم توزيع البطاطين بها هي "التبين والشوبك وعرب أبو ساعد والفوارسة والمنيا والشرفا".



وأشار "الفاوي" إلى أنه بناء على تعليمات العضو المنتدب للشركة، تم تسليم عدد من البطاطين إلى كنيسة مارجرجس بالتبين في حضور القس مكسيموس لتوزيعها على الفقراء من شعب الكنيسة.



وأضاف أن هناك لجنة للتواصل المجتمعي بالشركة تكون مسئولة عن عملية التوزيع لضمان وصول البطاطين إلى مستحقيها.



يذكر أن شركة حلوان للأسمدة تبرعت بكميات من الحديد والأسمنت لبناء معهد أزهري بمنطقة عرب أبو ساعد بحلوان.



وسبق للشركة أن تبرعت بـ4 أجهزة تكييف لقسم شرطة التبين لتركيبها في أماكن احتجاز المتهمين لتهوية المكان، وعدم تعرضهم للأمراض، وذلك بالتنسيق مع العميد شريف وجيه مأمور القسم والعقيد حسين مصطفى نائب المأمور.