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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، الخميس 27 ديسمبر 2018 على ارتفاعات أمس الأربعاء بنحو جنيهين، حيث سجل عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 637 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 546 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 728 جنيها للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5096 جنيها.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في بيان، إن أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى له في 6 أشهر بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي وإغلاق الحكومة الجزئي في الولايات المتحدة، والذي عزز العزوف عن المخاطرة وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على المعدن.

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