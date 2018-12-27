سعر الدواجن اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018

أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والبيض، خلال تعاملات، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، داخل المزارع والأسواق.



وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن وصل بالمزارع إلى 19 و20 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ24 و25 جنيهًا.



وأضاف السيد أن متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض سجل 31.50 جنيه، في المزارع، وتباع في الأسواق بـ35 و36 جنيهًا.



