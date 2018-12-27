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اقتصاد

سعر الدواجن اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والبيض، خلال تعاملات، اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، داخل المزارع والأسواق.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن وصل بالمزارع إلى 19 و20 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ24 و25 جنيهًا.

وأضاف السيد أن متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض سجل 31.50 جنيه، في المزارع، وتباع في الأسواق بـ35 و36 جنيهًا.

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