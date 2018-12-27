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فن

ممدوح الشناوي: أنا مدين للشعب المصري بسبب مذيع العرب.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - عدسة أحمد بيسو
أبدى الإعلامي ممدوح الشناوي، حبه الشديد لمصر، مؤكدا أنه سوف يقدم إليها من خلال مجال الإعلام كل ما يفيدها ويعلي من شأنها حاله حال أي مصري يحب وطنه.

وقال الشناوي خلال ندوة في "صدى البلد": "أنا مدين للشعب المصري ونفسي أرد ليهم الجميل.. لأنهم هم من نجحوني في برنامج مذيع العرب.. انطلاقتي كانت في لبنان ولكن بتصويت ودعم المصريين".

وأضاف الشناوي: "أي عمل فني أو مشروع إعلامي سيفيد بلدي لن اتردد في المشاركة فيه، لأن حب الوطن نعمة".

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